Fusie Roompot en Sniper Cycling op losse schroeven door vertrek Van Aert

De fusie tussen Roompot en Sniper Cycling, twee weken geleden nog in een ronkend persbericht bekendgemaakt, staat op losse schroeven. Kopman Van Aert wil niet voor de ploeg rijden en beoogd co-sponsor Crelan bindt zich aan de Belg. Directeur Michael Zijlaard bevestigt de onzekerheid. ,,Wij moeten kijken of alle partners nog aan boord zijn.”

Door Pim Bijl en Thijs Zonneveld



De fusie oogde op het eerste gezicht florissant. Roompot kreeg extra financiële slagkracht en met Wout van Aert een kopman van allure, die de deuren naar grotere koersen zou openen. Maar het ronkende persbericht eind augustus bleek veel te voorbarig. Al snel bleek dat veel zaken nog allesbehalve waren gladgestreken en er een heleboel losse eindjes waren. Inmiddels heeft Van Aert zijn contract verscheurd en zijn persoonlijke sponsor Crelan verbindt zich aan hun oogappel. De Belgisch wereldkampioen veldrijden was al hoogst ontevreden over de gang van zaken bij Veranda’s Willems (de wielerploeg van Sniper Cycling), zag de fusie niet zitten en wil niets liever dan voor Lotto-Jumbo rijden – de ploeg waar hij vanaf 2020 voor gaat rijden.

Met het verscheuren van het contract opent zich een nieuw hoofdstuk in de soap. Want de fusie blijkt plots onzeker nu Van Aert zijn contract verbreekt en Crelan – de persoonlijke sponsor van Van Aert – met de Belg mee wil. ,,Het is voor mij nu wel zeker dat Van Aert volgend jaar niet in onze ploeg zit”, reageert Roompot-directeur Michael Zijlaard. ,,Dat komt voor ons als een verrassing. Zes weken geleden meldde hij nog dat hij zijn contract zou respecteren en wij hielden rekening met een samenwerking met zo’n toprenner.”

Zijlaard wil niet zover gaan dat de fusie op losse schroeven staat. ,,Wij hebben een dagje nodig om de hele situatie weer te bekijken. Dit is een nieuwe situatie. We zijn het wel met elkaar eens dat we willen fuseren. Maar de basis daar van was dat allebei de ploegen een inbreng hebben, met de inbreng van Wout van Aert aan de Belgische kant. Nu moeten wij de rust bewaren, even neerzetten waar we staan en kijken of alle partners nog aan boord zijn.”