García Cortina verrast Sagan in massasprint Parijs-Nice

De 214 kilometer lange rit door het hart van Frankrijk werd grotendeels gekleurd door Tom Devriendt. De 28-jarige Belg van Circus-Wanty-Gobert trok al snel solo ten aanval, bouwde zijn voorsprong op het lummelende peloton uit tot een kleine tien minuten en werd op 26 kilometer van de finish weer gegrepen. Daarna was het woord aan de sprintersploegen.

In de door enkele valpartijen ontsierde slotkilometers - onder anderen Niki Terpstra sloeg tegen het asfalt - kon niemand meer aan het verschroeiende tempo ontsnappen. De laatste honderden meters liepen licht omhoog, en dat bleek een kolfje naar de hand van García Cortina; Sagan kon zijn wiel simpelweg niet houden. De Italiaan Andrea Pasqualon kwam als derde over de meet, voor Nederlander Cees Bol van Team Sunweb. De gele trui van Schamnann kwam vandaag niet in gevaar.