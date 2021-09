Gebroken bekken en ribben voor pechvogel Kelderman

Kelderman (30) reed in het peloton aan de linkerkant van de weg toen hij hard ten val kwam. Deels kwam hij op de stenen terecht van een viaduct, waarna hij in het gras tot stilstand kwam. Hij bleef geblesseerd in het gras liggen met een arm onder het bloed. Na onderzoek in het ziekenhuis blijkt hij dus zijn bekken en twee ribben gebroken te hebben. Ook liep hij een diepe snijwond in zijn linkerarm op.



Kelderman was prima begonnen aan de Benelux Tour. In de openingsetappe zat hij mee in de voorste waaier (18de) en in de tijdrit zette hij de 33ste tijd neer. Hij bezette de zestiende plek in het klassement op bijna een minuut van Stefan Bissegger.