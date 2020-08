Geen hersenletsel bij Jakobsen na vreselijke crash, maar toestand blijft kritiek

Fabio Jakobsen (23) is vandaag zwaargewond geraakt bij een afgrijselijke botsing in de Ronde van Polen. De Nederlands kampioen, rijdend voor Deceunink-Quick Step, knalde in de hekken nadat Dylan Groenewegen tijdens de massasprint van zijn lijn afweek.

De toestand Jakobsen is ‘ernstig, maar op dit moment is hij stabiel.’ Dat heeft Deceuninck - Quick-Step, de Belgische ploeg van Jakobsen, in een verklaring bekendgemaakt.

,,Een diagnostische test onthulde geen hersen- of rugletsel, maar vanwege de ernst van zijn meerdere verwondingen wordt hij nog steeds in comateuze toestand gehouden en moet hij de komende dagen nauwlettend in de gaten worden gehouden in het Wojewódzki Szpital in Katowice”, aldus Deceuninck - Quick-Step. ,,Meer informatie zal in de komende uren worden verstrekt. Ondertussen willen we u bedanken voor uw hartverwarmende steun.”

Volgens Barbara Jerschina, één van de in de koers actieve artsen, zijn de verwondingen van Jakobsen zeer ernstig. De dokter nam tegen Poolse media het woord levensbedreigend in de mond. ,,Maar Fabio is nog bij ons, we vechten voor hem en onze gedachten zijn bij hem. En we hopen dat we het gevecht gaan winnen.”

De directeur van het ziekenhuis van Sosnowiec vertelt tegen de Poolse zender TVP dat dat het ruggenmerg van Jakobsen intact is gebleven. De sprinter heeft vooral verwondingen aan gezicht en borstkas. ,,Hij is opgenomen op de intensive care en ondergaat plastische chirurgie. De duur van de operatie is afhankelijk van de gezondheidstoestand van de patiënt.” De situatie is stabiel maar kritiek, benadrukt de directeur. In de ochtend kan er een verdere diagnose gesteld worden.

Met enorme snelheid in de hekken

In de laatste meters van de etappe van Chorzóv naar Katowice ging het aan het begin van de avond helemaal mis. Groenewegen was op weg naar de zege, maar Jakobsen (die zijn landgenoot aan de rechterkant wilde passeren) vloog na een manoeuvre van zijn concurrent net voor de finishlijn met een enorme snelheid in de hekken. Ook een persoon aan de andere kant van de boarding - vermoedelijk een fotograaf- werd hard geraakt.

Volgens de eerste berichten zou Jakobsen bij bewustzijn zijn geweest. De Nederlands kampioen werd volgens zijn ploeg Deceuninck-Quick Step in eerste instantie verzorgd door de dokters aan de finishlijn, maar moest daarna hevig bloedend en in kunstmatige coma overgebracht worden naar het ziekenhuis. Zijn Belgische team bevestigt dat bericht voorlopig nog niet.

Groenewegen kwam al vallend als eerste over de streep, maar de koersdirectie besloot de Amsterdammer te diskwalificeren omdat hij van zijn lijn was afgeweken. De UCI maakte kort daarna bekend een tuchtprocedure tegen de Amsterdammer te beginnen wegens ‘gevaarlijk en onaanvaardbaar rijgedrag.’

Ploeg Groenewegen biedt excuses aan

Groenewegens ploeg Jumbo Visma bood in de loop van de avond excuses aan en zegt enorm mee te leven met Jakobsen. De Nederlandse WorldTour-formatie gaat het incident intern verder bespreken.

Patrick Lefevere, manager van het Deceuninck-Quick Step van Jakobsen, is woedend op Groenewegen. ,,Ik trek naar de rechter. Deze acties zouden niet in het wielrennen toegelaten mogen worden. Dit is crimineel, hij hoort thuis in de gevangenis”, twittert hij.

Extra wrang is dat de etappe vandaag in het teken stond van Bjorg Lambrecht. De Belg overleed precies een jaar geleden op 22-jarige leeftijd na een val in de Ronde van Polen.

