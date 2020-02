Geen hoofdrol voor Schaijkse veldrijdster Van der Heijden bij de beloften

WK veldrijden Yara Kastelijn blij met vijfde plaats op WK: ‘Mijn lichaam is op’

1 februari Een vijfde plaats, daar kon Yara Kastelijn na afloop van het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf goed mee leven. Want: ,,Vijfde van de wereld, dan doe je het toch helemaal niet slecht. Als ze me een jaar geleden hadden gezegd dat ik hier in de top-5 zou eindigen, had ik het niet geloofd.”