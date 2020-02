Geen paniek om Dumoulin, maar er is weinig ruimte voor nóg meer hobbels

Door Thijs Zonneveld



Ergens achteraan in het derde startvak staat hij, omringd door een stel hobbyisten en amateurs. Onder zijn kont een mountainbike met gladde bandjes. Over een paar minuten zal hij met een paar honderd zondagsrijders worden weggeschoten voor zijn eerste wedstrijd in zes maanden. Tuurlijk, tuurlijk, de strandrace van Scheveningen is bepaald niet hetzelfde als de Giro of de Dauphiné, maar toch. Hij heeft zin om te koersen. Dat gevoel, die goesting, hij heeft het gemist.