Geen rode loper voor Dumoulin in 101ste editie van Giro

Presentatie parkoers 2018Acht bergetappes. Vier daarvan met een relatief makkelijke aanloop en één keer vol gas omhoog. Dit is het parkoers van de 101ste editie van de Giro d'Italia dat vandaag in Milaan is gepresenteerd.

Het aantal tijdritkilometers in de Ronde van Italië bedraagt ruim 44. Dumoulin heeft baat bij veel tijdritkilometers. In de Tour zijn dat er volgend jaar 66, waarvan 35 in een ploegentijdrit.

De Giro begint, zoals eerder al gemeld, op 4 mei met een korte tijdrit in Jeruzalem, gevolgd door twee ritten in Israël. De eerste van acht aankomsten bergop ligt in de zesde etappe tegen de flanken van de Etna. In de veertiende etappe volgt de aankomst op de beruchte Monte Zoncolan. In de slotweek is de individuele tijdrit over 34,5 kilometer in de zestiende etappe van Trento naar Rovereto. Daarna is het weer klimmen geblazen met drie ritten die bergop eindigen. Op de slotdag eindigt de Giro niet in Milaan, maar in hoofdstad Rome.

Dumoulin

Het parcours van de Giro lijkt het op het eerste gezicht geschikter voor Dumoulin dan de Tour, maar dat zit vooral in minder megalomane bergetappes. Dumoulin op de vraag of hij meedoet aan de Giro: ,,Dat kan ik niet zeggen. Ik weet het niet. (Lachend.) I'll have to calculate first."

Chris Froome is wel van de partij, zo maakte hij bij de presentatie bekend in een videoboodschap.

Thijs Zonneveld, wielerspecialist van AD Sportwereld, denkt dat de presentatie van het parkoers van de Giro vandaag een 'extra plusje is voor deelname aan de Tour voor Dumoulin.' ,,Want ik geloof er geen reet van dat het in het huidige tijdperk mogelijk is om de Giro en de Tour achter elkaar te winnen'', aldus Zonneveld