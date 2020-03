Geen Ronde van Romandië meer op wielerkalender in 2020

Van Vleuten: Moeilijk om te trainen zonder doelen te hebben

15:09 Annemiek van Vleuten is naar eigen zeggen net op tijd teruggekeerd uit het door het heersende coronavirus 'afgesloten' Spanje, waar ze mogelijk voor langere tijd had moeten verblijven. De wereldkampioene, die haar zinnen dit jaar heeft gezet op olympisch goud in Tokio, gaat de training in Nederland hervatten.