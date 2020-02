Geen strafzaak naar Fuglsang en dopingarts Ferrari

De CADF betreurt vooral dat een onderzoek naar vermeende contacten tussen de Italiaanse arts en de renners is gelekt naar de media. ,,We gaan onderzoeken wie het rapport gelekt heeft. Feit is dat we na een grondig onderzoek hebben beslist om dit onderzoek niet door te spelen naar de internationale wielrenunie UCI. Er zal dan ook geen disciplinaire procedure worden geopend tegen de renners of het team", staat in een verklaring.



Het geheime onderzoek van het CADF was gelekt naar Noorse en Deense media, die uitgebreid berichtten over de connecties tussen de renners van Astana en Ferrari, de Italiaanse arts die voor het leven is geschorst wegens onder meer zijn rol in het dopingprogramma waarmee Lance Armstrong zeven keer de Tour de France kon winnen.

De Deen Fuglsang was vorig jaar een van de beste renners in het peloton. Hij won Luik-Bastenaken-Luik, het Critérium du Dauphiné en een rit in de Ronde van Spanje.

Ontkennen

De dopingwaakhond in het wielrennen bevestigde wel dat het onderzoek deed naar de vermeende relatie tussen Ferrari en de renners. Zo zou de arts, die op geen enkele wijze contacten mag onderhouden in de wielerwereld, vorig jaar op bezoek zijn geweest bij Astana in de Ronde van Catalonië en ontmoetingen hebben gehad met Fuglsang en Loetsenko. De Kazachse wielerploeg en de renners ontkenden de aantijgingen met klem.

De verkregen informatie over de contacten was volgens het CADF strikt vertrouwelijk en zeker niet bedoeld om te delen met derden. ,,Wij hebben deze informatie altijd uiterst zorgvuldig behandeld. Op geen enkel moment deelden we de bevindingen met andere derde partijen, inclusief vertegenwoordigers van de media. We betreuren het ten zeerste dat het rapport is gelekt”, verklaarde de instantie.