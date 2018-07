Geletruidrager Wolf loopt weg van de concurrentie in Lezerstour

Het Eric Wolf-tijdperk lijkt aangebroken te zijn in de BD Lezerstour. De 57-jarige Megenaar won de vierde rit naar Sarzeau in de massasprint en loopt daardoor uit in het algemeen klassement, waarin de wielerkenner al aan de leiding ging.

Het blik sprinters dat Wolf had opengetrokken om in zijn dienst te rijden deed ook in de vierde etappe van de Tour de France zijn werk. Fernando Gaviria van Quick-Step was met minimaal verschil de beste in de sprint in Bretagne, al zal dat voor Wolf weinig hebben uitgemaakt.

Met - alweer - de gehele top acht van de rit in zijn ploeg is Wolf in de sprintetappes nauwelijks te achterhalen. Voeg daaraan toe dat ook Greg van Avermaet en Geraint Thomas in Wolf’s ploeg rijden en de topfavoriet om de gele trui tot aan de bergen om zijn schouders te dragen, is niemand anders dan de Megenaar.

Zijn grootste concurrent is nog altijd Rob Postelmans uit Schaijk, die nagenoeg dezelfde ploeg heeft alleen Sky-renner Thomas mist in zijn twintigtal. Postelmans werd tweede in de etappe, op zestien punten van Wolf, met 318 punten. De Schaijkenaar staat ook tweede in het algemeen klassement, maar zag dat zijn achterstand werd verdubbeld naar 32 punten.