Gesink imponeert maar wint niet: 'Een keer gaat het lukken'

,,Ik voelde me goed, zat in een belangrijke fase voorin en heb ook wel slim gereden'', aldus de Varssevelder. ,,Helaas was het niet genoeg.''



Hij had ook geleerd, zei Gesink. ,,Ik vind niet dat ik veel te veel heb gedaan. Op een gegeven moment heb ik in een grote groep de benen wel gespaard. De les is misschien dat ik nog iets rustiger moet blijven. Maar je rijdt in de Tour, zit in een kopgroep, dan ga je ervoor. Misschien was ik weer iets te enthousiast en had ik meer moeten afwachten. Maar ik blijf er voor knokken.''



Het was trouwens een hele klus om mee te zijn in de beslissende ontsnapping, vertelde de Achterhoeker, die het eigenlijk al had opgegeven. ,,Ik wilde al niet meer meezitten, want het duurde 100 kilometer en er was nog steeds geen poging geslaagd. Toen zei ik tegen Stevie (Kruijswijk): misschien is het nu wel een goed moment om mee te gaan. Iedereen is gaar en de kansen worden groter. Ik sprong één keer mee en ik was weg. ja, ik heb lekker gekoerst.''