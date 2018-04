'Cav' steunt 'wielerechtgenoot' Eisel na geslaagde hersenoperatie

De opeenhoping van bloed in de hersenen was een gevolg van een zware crash van de 37-jarige Eisel in de Tirreno-Adriatico in maart, maar kwam pas enkele dagen geleden aan het licht bij een MRI-scan. Eisel onderging de ingreep in een ziekenhuis in Klagenfurt en hij kan naar verwachting over vier weken de fietstraining op de weg hervatten.



De complicatie was niet te zien geweest op de eerste scan die van Eisels hoofd was gemaakt direct na zijn crash. De renner had de laatste tijd echter moeite met trainen en veel last van hoofdpijn. Zijn teamarts besloot tot een spoed-MRI en daarop was de hematoom duidelijk te zien. ,,Om de druk op zijn hersenen weg te nemen moest het bloed weg en daarvoor was een operatie nodig'', meldde zijn ploeg.