Gevreesde Zoncolan terug in de Giro

Cant sterkste in wereldbeker Zeven

25 november Sanne Cant heeft zaterdag de wereldbekercross in het Duitse Zeven op haar naam geschreven. De Belgische hield in een spannende wedstrijd de Britse Helen Wyman en de Amerikaanse Katie Compton achter zich. Met haar derde zege in de wereldbeker dit seizoen liep ze verder uit in het wereldbekerklassement.