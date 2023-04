Gezocht: nieuwe generatie Nederlandse klimmers: 'Wij zijn oude rotten, er is geen vers bloed’

Showmanne­tje Ide Schelling beleeft wielrennen op zíjn manier: ‘Zó serieus leven gaat voor mij niet werken’

Inderdaad, hij is dat showmannetje die in de Tour de France van 2021 de bolletjestrui droeg. Na een jaar vol fysieke tegenslag is Ide Schelling (25) terug en klaar voor één van zijn hoogtepunten: de Amstel Gold Race. Over zíjn manier van professionalisme: ,,Ik ben geen typische wielrenner.’’