Gilbert ontgoocheld over zijn afwezigheid in Tour-selectie Quick-Step

Jos van Emden verovert nationale titel tijdrijden

16:04 Jos van Emden is voor de tweede keer in zijn looopbaan nationaal kampioen tijdrijden geworden. Op het parcours in Ede was de renner van Jumbo Visma acht seconden sneller dan Sebastian Langeveld, die zilver pakte. Het brons ging naar de kampioen van vorig jaar, Dylan van Baarle.