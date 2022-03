Girmay na historische zege: ‘Vroeger waren Afrikanen al blij als ze mee mochten doen in Europa’

Gent-WevelgemZijn telefoon kon het aantal berichtjes amper aan, zijn vrouw huilde van geluk. Als hij het al niet wist, dan werd het Biniam Girmay in de uren na Gent-Wevelgem wel duidelijk dat hij iets historisch had gepresteerd. De 21-jarige Eritreeër werd de eerste Afrikaanse winnaar van de hoog aangeschreven wielerkoers.

Zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert belegde meteen voor maandag een persgesprek, een gewoonte bij Belgische wielerploegen na een groot succes. En dus vertelde Girmay in een hotel in Zedelgem ‘met een geweldig gevoel’ te zijn opgestaan. ,,We hebben geen groot feest gevierd, maar wel tijdens het eten met de ploeg een fles champagne opengetrokken. Het hele team was dolgelukkig voor mij, misschien nog wel meer dan ik. Ik heb wel duizend berichten op mijn telefoon gekregen. Ik heb nog even met mijn vrouw kunnen bellen. Ze huilde van geluk.”

Volledig scherm Biniam Girmay. © BELGA Girmay finishte afgelopen herfst als tweede achter de Italiaan Filippo Baroncini in de beloftenrace op de WK wielrennen in Leuven. Hij werd de eerste zwarte Afrikaanse wielrenner die een WK-medaille veroverde, nota bene een dag nadat Rwanda de WK van 2025 toegewezen had gekregen. Hij trad daarmee in de voetsporen van landgenoot Daniel Teklehaimanot, die in 2015 naam maakte door als eerste Afrikaan de bergtrui te dragen in de Tour de France.

Girmay had kort voor dat WK in de Classic Grand Besançon Doubs zijn eerste overwinning op Europese bodem geboekt, een maand nadat hij door de Belgische ploeg Intermarché was binnengehaald. Dit seizoen was er al winst in de Trofeo Alcúdia op Mallorca en hoge noteringen in Milaan-Sanremo (twaalfde) en de E3 Classic (vijfde).

Volledig scherm Biniam Girmay. © AFP Na zijn WK-zilver was Girmay in een keer een held in zijn land, die zelfs telefoontjes ontving van vertegenwoordigers van de regering, vertelde hij afgelopen najaar aan olympics.com.,,“Ik was blij voor mijn land omdat er veel wielerliefhebbers wonen. Maar ook voor Afrika, dat net het WK toegewezen had gekregen. Het betekent dat we een mooie toekomst hebben. En als ik daar de wereldtitel pak, zal dat enorm motiverend zijn.”

Girmay heeft nog drie jaar om ernaar toe te werken. De komende jaren ziet hij al voldoende uitdagingen, met name in de Vlaamse klassiekers. ,,Ik rijd graag in België”, vertelde hij maandag. ,,Als het tenminste niet te slecht weer is. Vroeger waren wij als Afrikanen al blij als we mee mochten doen in Europa, maar nu komt er een tijd dat we willen winnen. Maar nu keer ik eerst terug naar Eritrea. Er zal wel wat volk op het vliegveld zijn, denk ik.”

