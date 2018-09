Giro 2019 bevat zeker twee zware tijdritten

De openingstijdrit heeft een klim met een gemiddelde van 9.7 procent, waarbij in de laatste kilometer een hellingspercentage van 16 procent wordt bereikt. Al op dag 1 ontstaan er dus verschillen in het klassement.



De tweede tijdrit, voor de eerste rustdag, is 34.7 kilometer. De tweede helft van dat parkoers gaat heuvel op.



De Giro begint op 11 mei in Bologna. De volledige bekendmaking van het parkoers is pas in november.



Tom Dumoulin won vorig jaar de Giro d'Italia en eindigde dit jaar als tweede achter Chris Froome. De Limburger heeft al aangegeven zich te focussen op de Tour.