Giro d’Italia 2023 | Hét duel tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic en een loodzware slotweek

Wereldkam­pi­oe­ne veldrijden Fem van Empel klaar voor Brabantse Pijl: ‘Ik ben benieuwd waar ik sta’

Eerst vandaag de Brabantse Pijl en dan volgende week nog de Waalse Pijl, met de finish op de Muur van Hoei. Het wegseizoen van wereldkampioene veldrijden Fem van Empel (20) is al voorbij voor het goed en wel is begonnen. Bewust, al kriebelt het wel. ,,Als ik Lotte Kopecky zie, vraag ik me toch af of ik zou kunnen volgen.’’