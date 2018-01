Goud voor Van den Berg, Büchli en Bos op teamsprint bij wereldbeker

Etappewinst en leiderstrui voor Sagan in Tour Down Under, Oomen op veertien seconden

19 januari Peter Sagan heeft de vierde etappe in de Tour Down Under gewonnen. De Slowaak versloeg in de sprint de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en de Spanjaard Luis Léon Sanchez. Tilburger Sam Oomen kwam ook in de eerste groep over de finish.