Gouden dag voor Nederlandse sprinters: na Dylan Groenewegen wint ook Fabio Jakobsen

VideoFabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Ronde van Valencia zeer overtuigend gewonnen. De 25-jarige sprinter uit Heukelum won in Torrent, iets ten zuidwesten van Valencia, met speels gemak in de sprint. ,,Ik had wat kramp, maar verder voelde ik me uitstekend.”

Jakobsen zat eerst nog in het wiel van Juan Sebastián Molano, maar hij passeerde de 27-jarige Colombiaan met grote overmacht en kon zijn benen in de laatste meters zelfs laten rusten. Elia Viviani, Alexander Kristoff, Matej Mohoric en Luca Mozzatto waren de andere namen die in de sprint werden geklopt.

,,We begonnen gisteren al goed met de zege van Remco Evenepoel. dat laat zien dat het team in vorm is. vandaag was een zware etappe. we moesten hier hard voor werken. Het team had de controle en in de finale deed het hele team de lead-out. Remco was weer een van de sterkste en kon mij goed afzetten, waardoor ik het karwei af kon maken", zei Jakobsen kort na zijn fraaie etappezege aan de Spaanse kust.



,,Op 200 meter van de finish ging ik aan. Ik had wat kramp, maar ik voelde me verder heel goed. Ik heb een goede winter achter de rug en goed kunnen trainen. Ik geniet er weer van om profrenner te zijn en hier in Valencia weer te kunnen schitteren. Morgen gaan we weer voor Remco rijden, in de laatste twee etappes ben ik misschien weer aan de beurt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Twee jaar geleden won Jakobsen al de vijfde etappe in de Ronde van Valencia, nadat Dylan Groenewegen toen de sterkste was op de eerste en derde dag aan de Spaanse oostkust.

De eerste etappe in deze Ronde van Valencia werd gisteren gewonnen door Remco Evenepoel, teamgenoot van Jakobsen. De 22-jarige Belg van Quick-Step Alpha gaat aan de leiding in het algemeen klassement met negentien seconden voorsprong op Aleksandr Vlasov. De tweede etappe ging over 172 kilometer van Bétera naar Torrent.

Volledig scherm Fabio Jakobsen won de sprint in Torrent met grote overmacht. © photo: Cor Vos

David Dekker komt goed weg bij val

Met nog tien kilometer te gaan ging David Dekker hard onderuit nadat hij een bocht niet kon maken, maar hij krabbelde zelf op uit het ravijn. De 24-jarige renner van Jumbo-Visma, zoon van Erik Dekker, lijkt zonder al te grote schade weg te zijn gekomen nadat het in eerste instantie helemaal mis leek te gaan. Hij stapte zelfs weer op zijn fiets en reed de laatste tien kilometer nog uit, maar zal ongetwijfeld flink wat schrammen en wonden hebben.



De Ronde van Valencia is een vijfdaagse koers door de provincie Valencia. Gisteren en vandaag waren er twee heuvelachtige etappes, morgen wordt er serieuzer geklommen in de etappe over 155 kilometer van Alicante naar Sierra del Maigmó. De laatste etappe gaat zondag van Paterna naar de stad Valencia.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eerder vandaag won Dylan Groenewegen al de derde etappe in de Ronde van Saoedi-Arabië. De namen van Jakobsen en Groenewegen zullen voor altijd met elkaar verbonden zijn door hun vreselijke crash in de eerste etappe van de Ronde van Polen in augustus 2020, waarna Jakobsen kunstmatig in coma werd gehouden en enorme schade opliep in vooral zijn gezicht.



Toen Jakobsen afgelopen zomer in het Belgische Zolder voor het eerst sinds zijn lange revalidatie weer een koers won, feliciteerde Groenewegen hem. Toch leven de twee nog altijd op gespannen voet met elkaar, ook omdat Jakobsen het Groenewegen kwalijk nam dat hij nooit zijn oprechte excuses heeft aangeboden voor zijn rol in de zware crash in Polen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Fabio Jakobsen. © photo: Cor Vos