Greipel (37) en Arkea-Samsic in overleg jaar eerder uit elkaar

In november laat Greipel weten of hij nog een jaartje doorgaat als beroepsrenner. De Duitse routinier neemt na zijn deelname donderdag aan de Münsterland Giro eerst even vakantie.

Greipel, elfvoudig winnaar van een etappe in de Tour de France, beleefde een teleurstellend seizoen bij de Franse formatie. Mede door een bacteriële infectie kon hij in zijn eerste jaar bij zijn nieuwe werkgever niet imponeren. Hij bleef ook zonder succes in de Ronde van Frankrijk. Greipel klaagde naderhand over het gebrek aan steun van ploeggenoten bij het aantrekken van de sprint. ,,Dit was mijn slechtste Tour uit mijn carrière”, liet hij veelbetekenend weten.