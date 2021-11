Groenendaal is terug in het veldrijden: ‘Ik bemoei me graag overal mee’

Richard Groenendaal wilde vijf jaar geleden ‘wat anders gaan doen’. Nu is hij weer terug in het veldrijden. Bij Pauwels Sauzen is hij onder meer de ploegleider van Eli Iserbyt, de man die zondag diens EK-titel verdedigt. ,,Ik moet vooral de rust bewaren in een super emotionele omgeving.”

Een nieuwe woning in het centrum van Sint Michielsgestel. En na bijna vijf jaar terug in het veldrijden. Richard Groenendaal is op zijn vijftigste begonnen aan nog maar eens een volgend hoofdstuk in zijn leven. ,,Ik kon toch niet helemaal mijn ei vinden in wat ik deed”, zo begint het verhaal van zijn rentree in de sport die tot 2017 zijn lust en zijn leven was.

Bijna vijf jaar geleden koos de Gestelnaar er bewust voor om dat leven achter zich te laten. ,,Rabobank stopte eind 2016 met de opleidingsploeg. Ik dacht: als ik oud ben moet ik kunnen zeggen dat ik ook nog iets anders heb gedaan dan in het wielrennen zitten. En eerlijk gezegd viel me dat best tegen.”

Quote Ik dacht: ik word 50 en als ik nu nog een keer stoer ‘nee’ zeg, laat ik misschien mijn laatste kans lopen om in te stappen bij een grote ploeg Richard Groenendaal

De ene kantoorbaan was te saai en als man van de neutrale materiaalwagens stond tegenover de stress een gebrek aan wedstrijdbeleving. Dus toen teambaas Jurgen Mettepenningen hem in juli belde of hij er wat voor voelde om ploegleider te worden bij Pauwels Sauzen, was de tijd rijp om terug te keren in het veld. ,,Jurgen had me al eens eerder gepolst. Ik dacht: ik word 50 en als ik nu nog een keer stoer ‘nee’ zeg, laat ik misschien mijn laatste kans lopen om in te stappen bij een grote ploeg.”

Sinds 1 september is hij nu de ploegleider en coach van mannen als Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Het zijn Belgische toppers die de dienst uitmaken in het veld, zolang Mathieu van der Poel en Wout van Aert er niet bij zijn. Daarnaast heeft hij er het talent Ryan Kamp onder zijn hoede.

Teambaas Mettepenningen sprak onlangs de ambitie uit dat hij met zijn renners eindelijk ook een keer de Grote Twee wil kloppen in een grote cross. ,,Dan ben je voorlopig meer afhankelijk van die twee dan van jezelf”, zegt Groenendaal in alle eerlijkheid. ,,Het werken met meerdere toppers in één ploeg is wel een ambitie die in herken vanuit mijn tijd bij Rabo.”

Buitenstaander

Ook afgelopen weekeinde werd nog maar eens duidelijk dat Groenendaal de man is die vooral de rust moet bewaren in een Vlaamse sport waarbij iedereen volgens hem ‘super emotioneel is betrokken’. Dan komen er vragen of Vanthourenhout in Overijse eigenlijk niet beter was dan Iserbyt. ,,In het begin wel, maar het gaat om de laatste ronde”, is dan zijn ontnuchterende antwoord live op televisie. ,,Ach, ze zijn allemaal op zoek naar dingen die er vaak niet zijn. Veldrijden is een individuele sport. Binnen de ploeg heeft iedereen zijn eigen ambitie en heb je te maken met aparte bv’tjes. Dat is de cultuur die ik nog ken van de tijd dat ik nog croste. Het maakt het baantje van coach heel moeilijk. Op de weg is het veel gemakkelijker. Dan zeg je gewoon: we rijden vandaag voor hem en jij trekt de sprint aan. Ik denk dat er binnen onze ploeg even nood was aan buitenstaander, die geen connectie had met die jongens.”

Volledig scherm Het Belgische publiek was Richard Groenendaal begin deze eeuw niet altijd even vriendelijk gezind. ,,Vanaf het moment dat ik geen gevaar meer was voor hun renners, veranderde dat.” © Yves Boucau

Quote Ik ben op de eerste plaats aangetrok­ken als wedstrijd­coach. Maar wie mij kent weet dat ik me graag overal een beetje mee bemoei Richard Groenendaal

Heeft hij ook al een beeld waar het heen moet met dat team? ,,In principe is dat niet aan mij maar aan Jurgen. Ik ben op de eerste plaats aangetrokken als wedstrijdcoach. Maar wie mij kent weet dat ik me graag overal een beetje mee bemoei. Ik denk dat deze ploeg zich steeds meer gebouwd gaat worden rond Eli Iserbyt. De huidige breedte heb je daarnaast ook nodig. Een goede Vanthourenhout kan wedstrijden winnen en is ook van grote waarde om de concurrentie onder druk te houden en nerveus te maken.”

Mario De Clercq

Groenendaal bij een Belgische ploeg. En dan ook nog een team waarin hij moet samenwerken met zijn voormalige aartsrivaal Mario De Clercq. Wie had dat kunnen denken? ,,Mensen vragen me: jij met Mario? Gaat dat wel? Ik heb nooit problemen gehad met hem. Uitgekookt zijn als het in de koers om de knikkers gaat, hoort erbij. Maar ik heb wel altijd respect voor hem gehad. En hij ook voor mij.”

Ooit was ‘diejen Ollander’ volksvijand nummer één in België. Inmiddels lijken ze weer van hem te houden. ,,Bizar, maar dat gevoel heb ik al heel lang. (lachend) Al vanaf het moment dat ik als renner niet meer gevaarlijk was in de koers. Ik word nu overal in België hartelijk ontvangen, maar dat is dus wel eens anders geweest.”

Volledig scherm Bij Pauwels Sauzen is Groenendaal onder meer de coach van Europees beloftenkampioen Ryan Kamp. © Pix4Profs / Joris Buijs