Groenewegen geniet van winnende Jakobsen: ‘Misschien in de Tour weer tegen elkaar’

Door Daniël Dwarswaard



Na zijn schorsing vanwege de afgrijselijke crash met Fabio Jakobsen in Polen reed Dylan Groenewegen in mei direct de Giro. Daar speelde hij in de massasprints geen rol van betekenis omdat de vorm er nog niet was. De Amsterdammer won recent wél weer. Eerst twee ritten in de Ronde van Wallonië en daarna een etappe in de Ronde van Denemarken waar hij Mark Cavendish versloeg. ,,Het gevoel van winnen is er weer. Ik heb er weer aan kunnen proeven’’, zegt Groenewegen bij de presentatie in Dokkum van de sterk bezette Benelux Tour.



Oók als het gaat om de sprintritten. Met Tim Merlier, Caleb Ewan en Peter Sagan zijn er wereldtoppers present. Groenewegen zegt klaar te zijn voor de confrontatie. ,,Al is het is altijd makkelijk om te zeggen: ik win weer, dus ik ben weer terug. Maar zo makkelijk is dat niet. Ik denk dat ik wel echt weer een heel goed niveau heb. Dat ik dicht tegen mijn oude niveau aan zit van voor mijn schorsing. Het zelfvertrouwen is er ook weer en dat is voor mij heel belangrijk. De ploeg heeft dat vertrouwen altijd gehad, maar nu ik weer gewonnen heb, voel ik dat zelf ook meer.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook het feit dat hij Fabio Jakobsen in de Ronde van Spanje twee ritten zag winnen, helpt mee. Jakobsen vocht voor zijn leven nadat Groenewegen hem in de Ronde van Polen vorig jaar augustus tijdens een sprint in de hekken reed. ,,Voor mij is het fijn dat Fabio weer op het niveau is waar hij daarvoor ook was’’, zegt Groenewegen. ,,Hij wint ritten in één van de grootste wedstrijden van de wereld. Daar kan ik echt van genieten.’’

De twee reden na de crash al wel in dezelfde wedstrijden, maar tot een sprintduel kwam het nog niet. Opvallend genoeg wonnen ze beiden twee ritten in de Ronde van Wallonië, maar sprintten ze niet tégen elkaar. ,,Het lijkt er nu op dat we daar om de beurt hebben gesprint. Dat het geen rechtstreeks duel was, hebben we op voorhand zeker niet afgesproken. Dat was toeval. Ik hoop dat we in de toekomst weer tegen elkaar sprinten. Misschien wel in de mooiste wedstrijd van het jaar, volgend jaar in de Tour de France.’’

Volledig scherm Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. © photo: Cor Vos