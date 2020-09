Groenewegen kampt met naweeën horrorcrash en komt dit jaar niet meer in actie

De BinckBank Tour gaat vanmiddag van start zonder ‘vaste klant’ Dylan Groenewegen. ,,Dylan komt dit jaar helemaal niet meer in actie”, laat Jumbo-Visma in startplaats Blankeberge zelfs weten. ,,We gaan hem rustig brengen voor het volgende seizoen.”

Door Ad Pertijs



Het mag duidelijk zijn dat de 27-jarige Amsterdamse sprinter nog altijd kampt met de naweeën van de horrorcrash in de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen door zijn toedoen zwaar gewond raakte. Zaakwaarnemer Martijn Berkhout liet begin deze maand in een interview weten dat Groenewegen nog steeds bedreigingen krijgt en daarom in ‘een mentaal traject’ zit. Volgens Berkhout heeft nog nooit eerder een renner het zo ‘voor zijn kiezen’ gehad als Groenewegen na diens fout in de Poolse massasprint.

Ondertussen heeft de UCI bijna twee maanden na dato het aangekondigde onderzoek wat er is gebeurd in Polen nog altijd niet afgerond. Jumbo-Visma liet eerder weten Groenewegen op non-actief te zetten tot er een uitspraak is in de zaak.

Jakobsen liep bij de crash vooral zware verwondingen in het gezicht op. Even werd gevreesd voor zijn carrière, maar teambaas Patrick Lefevere liet deze maand weten dat hij verwacht dat Jakobsen begin volgend jaar weer kan gaan koersen. Groenewegen nam kort na het gebeurde contact op met de familie van Jakobsen om zijn grote spijt te betuigen.

Dylan Groenewegen geldt als één van de snelste sprinters in het peloton. Hij won de afgelopen jaren vier ritten in de Tour. Dit seizoen wilde Jumbo-Visma hem inzetten in de Giro. Die ronde gaat zaterdag van start op Sicilië.

Dat is ook de dag dat de BinckBank Tour finisht in Geraardsbergen. De afgelopen vijf jaar stond Groenewegen steeds aan de start van de Nederlands-Belgische etappekoers. Opmerkelijk genoeg won hij er alleen in 2016 een rit. Vorig jaar moest de Nederlander na een voorbereiding van louter criteriums twee keer het hoofd buigen voor Sam Bennett.

Door het wegvallen van Groenewegen is Jumbo-Visma in de sprints dit keer aangewezen op Mike Teunissen en Pascal Eenkhoorn. Of ze deze week in de massaspurts zijn opgewassen tegen mannen als Pascal Ackermann, Mark Cavendish, Tim Merlier, Danny van Poppel en wereldkampioen Mads Pedersen is echter de vraag.

