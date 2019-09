Groenewegen klopt Van der Poel in massasprint

Ackermann volgt zichzelf op in GP Fourmies, Boy van Poppel derde

8 september Boy van Poppel is als derde gefinisht in de GP de Fourmies in Frankrijk. De 31-jarige wielrenner van Roompot-Charles moest in de sprint na 205 kilometer met start en finish in het Noord-Franse Fourmies de Duitse sprinter Pascal Ackermann en de Belg Jasper Philipsen voor zich dulden.