Groenewegen tweede in kampioenschap van Vlaanderen

Oostenrijker Brändle snelste in tijdrit in Ronde van Denemarken

18:35 Matthias Brändle heeft de vierde etappe in de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Oostenrijkse wielrenner van Trek-Segafredo was het rapst in een 17,8 kilometer lange tijdrit met start en aankomst in Randers.