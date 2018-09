Groenewold baalt: geen WK wielrennen in Noord-Nederland

De stichting wilde de WK van 2020 naar Noord-Nederland halen, maar na het afhaken van de provincie Groningen als geldschieter viel de financiële bodem onder het project weg. Renate Groenewold, het uithangbord van de organisatie, las donderdag dat de UCI het evenement heeft toegewezen aan de Zwitserse regio's Vaud en Valais.

,,We hebben de kans gehad en die aan ons voorbij laten gaan'', zegt de oud-schaatsster. ,,Het komt niet meer als een verrassing dat het WK ergens anders naartoe gaat, maar ik hou hier wel een kater aan over. Ik zie dit als een enorme gemiste kans. Het ging mij niet zozeer om het evenement op zich, maar om de stip die we aan de horizon hadden gezet, met als doel een beweging op gang te krijgen. Maar door het Groningse 'nee' lukt dat niet.''

Op advies van de UCI mikte Noord-Nederland aanvankelijk op het binnenhalen van de WK van 2023. Begin dit jaar kwam vanuit de mondiale federatie echter het verzoek of Groningen en Drenthe al in 2020 de organisatie op zich zouden kunnen nemen, omdat de Italiaanse regio Veneto moeite had om de financiën rond te krijgen. Uiteindelijk zijn beide kandidaten afgevallen en houdt de UCI het evenement in de buurt van het eigen hoofdkantoor, in de Alpen vlakbij de grens met Frankrijk.

Groenewold weet niet of Noord-Nederland meer kans had gehad als was vastgehouden aan 2023. ,,Aan de ene kant hoor je dat 2023 te ver weg is, mede omdat politici dan over hun eigen ambtstermijn moeten besluiten. Aan de andere kant hadden we dan extra tijd gehad voor de voorbereiding. Maar 'wat als' telt niet in de topsport. We hebben gegokt en verloren.'' De stichting 2020 gaat zich binnenkort buigen over de vraag of ze de toekomst nog eens een poging wil doen.