‘Grote klap’ voor Steven Kruijswijk ook slecht nieuws voor Jumbo-Visma: routinier is van onschatbare waarde

Puck Pieterse als Pippi Langkous op de mountainbi­ke: ‘Geen idee waar ik nu sta’

De weg naar de Olympische Spelen in Parijs begint voor Puck Pieterse (20) in het Tsjechische Nove Mesto. Daar lanceert ze dit weekeinde haar mountainbikecampagne en die is voorlopig veel belangrijker dan haar carrière op de weg. ,,Ik heb van de Spelen een groot doel gemaakt, dat geeft niet veel ruimte om op de weg te koersen.’’