Guillaume Martin wint Ronde van de Ain, Astana zet Michele Gazzoli op straat na dopingstraf

Milan Vader en Mathieu van der Poel doen niet mee aan EK mountainbi­ke, David Nordemann wel

David Nordemann is over twee weken de enige Nederlandse deelnemer bij de Europese kampioenschappen mountainbike bij de mannen. Milan Vader en Mathieu van der Poel doen allebei niet mee in München, meldt wielerbond KNWU.

4 augustus