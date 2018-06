Hamilton langer bij Sunweb

,,Ik ben heel blij met mijn contractverlenging", zegt Hamilton. ,,Team Sunweb heeft altijd veel geloof in mij getoond en dat heeft me veel vertrouwen gegeven in wat we in de komende drie jaar samen kunnen doen. Ik kijk ernaar uit om de volgende stappen te zetten bij het team."

,,Chris is als neo-prof in het team gekomen en heeft heel veel progressie laten zien", zegt ploegleider Luke Roberts. ,,Hij heeft een grote motor en we zien veel potentie in zijn klim- en tijdritvaardigheden. Qua persoonlijkheid past hij in het team. We zien een grote toekomst voor hem."