Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland naar halve finales keirin op WK baan

Titelverdediger Lavreysen kwam als eerste in actie en won net als in de achtste finales zijn heat, Hoogland finishte in de derde heat als tweede. Bij keirin komen zes renners in de baan, die om de winst sprinten na zes ronden. De eerste vier van elke heat plaatsen zich voor de halve finales van later op de avond. Om 19.14 uur komen ze weer de baan op. Om 20.37 uur wordt er gestreden om de medailles.

Tijmen van Loon bleef steken in de herkansingen. De jonge Amstelvener kwam in de eerste ronde ten val en slaagde er ook niet in via een omweg de kwartfinales te bereiken. Van Loon werd afgelopen zomer Europees kampioen sprint bij de beloften. Op de WK was hij ook reserve op de teamsprint.

Van de Wouw en Van Riessen naar kwartfinales sprint

Hetty van de Wouw en Laurine van Riessen hebben zich donderdag bij de WK baanwielrennen in Frankrijk geplaatst voor de kwartfinales op de sprint. Van de Wouw versloeg op het Vélodrome National van Saint-Quentin-en-Yvelines in de achtste finales de Australische Kristina Clonan. Van Riessen, die een extra tussenronde nodig had om de laatste zestien te bereiken, was te snel voor de Colombiaanse Martha Bayona Pineda.



De kwartfinales beginnen om 18.30 uur.

