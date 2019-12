Harrie Lavreysen imponeert in finale keirin, goud voor Büchli en Bos

Voor Lavreysen (22) is het NK slechts een ‘verplicht’ tussendoor in een periode van relatieve rust tussen de wereldbekerwedstrijden en het WK. ,,Dan weet je dat de topvorm er niet is, maar eenmaal op de baan wil je toch ook weer winnen.” En dus zat hem als regerend wereldkampioen de derde plaats op het NK sprint van de dag ervoor niet helemaal lekker. ,,Ik was zelfs nog blij dat ik derde kon worden.”

Het NK sprint reed hij op een kleine verzet dan gebruikelijk. In de finale van de keirin had de voormalige BMX-er uit Luyksgestel echter gewoon weer de grote plaat gestoken. ,,Tactisch had ik een plannetje in gedachte, maar dat kon niet uitgevoerd worden.” Daarom was het in de finale hopen dat de kaarten alsnog zijn kant op zouden vallen. Dat gebeurde toen hij zag dat Büchli in zijn wiel zat. Lavreysen ging op iets meer dan een ronde vol aan, maar werd door de voor hem rijdende Theo Bos tot het uiterste gedreven om de kop te pakken. ,,Theo reed wel erg hoog. Helemaal niet op de sprintlijn", glimlachte Lavreysen. Toen de Brabander er eenmaal voorbij was, was er geen houden meer aan voor de anderen.