Harrie Lavreysen weet weer wat verliezen is: ‘Het was groter nieuws dan wanneer ik win’

Lucinda Brand denkt Europese titel niet te kunnen verdedigen na val: ‘Lijkt onmogelijk’

De kans is klein dat Lucinda Brand haar Europese titel in het veld kan verdedigen. Brand kwam zaterdag bij de verkenning van het crossparkoers in Tabor ten val en brak haar middenhandsbeentje. Op social media zegt ze dat het EK halen ‘onmogelijk’ lijkt te zijn.

23 oktober