Hartritmestoornissen houden Bevin aan de kant

,,Het betreft gelukkig geen levensbedreigende situatie, maar de zaak moet wel nauwkeurig worden onderzocht", meldde teamarts Max Testa nadat Bevin was opgenomen in het ziekenhuis van Adelaide. ,,Patrick zal onderzoeken ondergaan en thuis in Nieuw-Zeeland verder herstellen. We hopen dat hij binnenkort opnieuw in wedstrijden kan uitkomen, maar de Tour Down Under (21-26 jan) komt te vroeg.”



Bevin won vorig jaar nog een etappe in de Tour Down Under, alsmede het puntenklassement. De 28-jarige Nieuw-Zeelander werd afgelopen najaar in Yorkshire vierde bij het WK tijdrijden.