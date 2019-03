Het gestoorde beroep van wielrenner: ‘Eten of gegeten worden’

Door Daan Hakkenberg



‘Wil je koffie?” Eigenlijk is het geen vraag, want Laurens ten Dam komt de teambus van CCC uit met een kartonnen bekertje met een espresso. En nog een voor zichzelf, om vervolgens in de open geklapte achterbak van een ploegleidersauto te gaan zitten. Ten Dam is een makkelijke prater, anders kom je ook niet tot 28 afleveringen van een eigen podcast met zijn lijfspreuk Live slow, ride fast als titel. Gesprekken van soms twee uur over het bestaan als profwielrenner.