Het hele Tourpodium ligt in de kreukels

Door Thijs Zonneveld



Ergens bij de Franse grens sloeg de twijfel toe. Elke afslag op de snelweg was er een waar hij om kon draaien. Of niet. Of toch maar wel. Was het wel zo’n goed idee, die hoogtestage? Was hij er wel klaar voor?



Tom Dumoulin draaide uiteindelijk om. Hij reed zijn auto niet naar hoogtestage in de Alpen, maar naar huis. Vanwege de knie, die ellendige knie. Het is ondertussen de hoofdpersoon in de soap die ­Dumoulins voorbereiding op de Tour de France is geworden. Alles draait om de knie. Meer dan een maand geleden viel hij erop in de Giro d’Italia, maar nog altijd is ie pijnlijk en dik. Afgelopen weekend werd er een stukje grind verwijderd uit de wond. Dumoulin (28) zou ermee kunnen trainen in La Plagne, maar besliste zelf anders tijdens de autoreis ernaartoe.