Het mysterie Marianne Vos: ‘De fiets is onderdeel van het leven, niet hét leven’

Door Lisette van der Geest



Marianne Vos, van nature introvert, staat in het zand van Beekse Bergen onbekende kinderen aan te moedigen. Het is niet dat ze vindt dat ze ‘inspireert, of iets dergelijks’, zal ze even later zeggen. ,,Maar ik wil wel heel graag mijn passie delen.” En dus roept ze ‘hup’ naar ieder kind dat langsfietst, langzaam of snel. Bij een wedstrijdje dat nergens om gaat.