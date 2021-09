Hoe Nederlander Van der Zwan via Twitter het WK wielrennen naar Rwanda kreeg

Door Jeffrey van der Maten



Waar Twitter wel niet goed voor kan zijn. Zes jaar geleden slingerde Van der Zwan via het toen nog populaire medium een tweet de wereld in, kort nadat hij de Ronde van Rwanda voor de tweede editie op rij had bijgewoond. De massaal toegestroomde fans langs de wegen lieten zijn ogen twinkelen. ‘Wat zou het mooi zijn als hier een WK zou plaatsvinden’, deelde hij zijn liefde op het eerste gezicht met zijn volgers. Zijn tweet bracht het balletje langzaam aan het rollen. ,,Het ging steeds meer leven, ook bij de president van het Rwandese wielrennen”, blikt Van der Zwan terug. ,,Er ontstond geloof dat het zou gaan lukken. Het is prachtig dat het nu eindelijk werkelijkheid is geworden.”