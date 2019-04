Hoe Phil Parijs-Roubaix won en Marc de Maar de Amstel verstierde

Langeveld: Zelden zulke goede benen gehad

14 april Opnieuw reed Sebastian Langeveld een goede koers. Hij moest vorige week in de Ronde van Vlaanderen afstoppend werk verrichten voor ploeggenoot en winnaar Alberto Bettiol. Ditmaal had Education First met Sep Vanmarcke een kanshebber in de kopgroep. ,,Ik zat met goede benen opgesloten, dat is wel een beetje het verhaal’', vatte de Lissenaar, tiende in de uitslag, zijn optreden samen.