Hoe Tom Dumoulin het plezier in het wielrennen weer terugvond

Groenewe­gen en Jakobsen praten het uit na horror­crash: ‘We hebben ons hart kunnen luchten’

27 april Na de door hem veroorzaakte horrorcrash met Fabio Jakobsen vorig jaar in de Ronde van Polen keert Dylan Groenwegen na een schorsing van negen maanden terug in peloton. Hij vertelt uitgebreid over de enorme impact na het ongeluk. ,,Ik durfde mezelf niet aan te kijken in de spiegel.’’