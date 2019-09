Hoe Van der Poel dé topfavoriet werd voor het WK

Winst WK op de weg junioren 28 september 2013, Florence, Italië

Greg LeMond was het, Pavel Tonkov ook, net als Damiano Cunego. Mathieu van der Poel is achttien jaar als hij in Florence bij de junioren wereldkampioen op de weg wordt. Met een - dan al indrukwekkende - solo. De regenboogtrui die Van der Poel om zijn schouders krijgt, is al zijn derde. In het veldrijden is hij dan reeds twee jaar op rij ‘s werelds beste bij de junioren. ,,Die juniorentitel op de weg was mooi, maar het was nog altijd jeugdcategorie. Ik zeg altijd: bij de elite begint alles opnieuw. Maar op dat moment stond ik daar niet bij stil. Dan is dat het belangrijkste wat er is. Dan voelt die zege hetzelfde als een wereldtitel bij de elite.’' Sinds zijn kinderjaren is Van der Poel gewend aan winnen. Hij weet niet anders dan dat hij topfavoriet is. In de cross en op de weg. ,,Vanaf de jeugd heb ik redelijk wat gewonnen, maar een geboren winnaar? Ik weet niet of zoiets bestaat, ik denk dat je dat wordt.’’