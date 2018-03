Hofland vervangt zieke Keukeleire in Gent-Wevelgem

Mollema na fraaie zege: Het kan verkeren

23 maart Bauke Mollema besloot pas begin deze week deel te nemen aan de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale. Hij werd eerder deze maand getroffen door een infectie. In Italië wilde Mollema weer een beetje conditie en ritme opdoen. ,,Ik voelde me in de afgelopen periode niet al te best'', liet hij na zijn zege in de tweede etappe weten.