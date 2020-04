Hoofd jeugdopleiding Anderlecht over Evenepoel: ‘Hij zou in het voetbal nooit zover zijn gekomen’

Financiën De onzeker­heid groeit in het peloton: ‘Niemand spreekt over volgend jaar’

26 april Bij 200 renners uit de WorldTour loopt dit seizoen het contract af. Maar hoe kan een wielrenner in tijden van corona, als het hoogst onzeker is of er nog gefietst wordt, bewijzen dat hij thuishoort in het profpeloton? Koen de Kort (37, Trek-Segafredo) is al 15 jaar prof maar de coronacrisis brengt hem in een ongekende situatie.