Hoogland klopt Lavreysen in sprintfinale en grijpt gouden plak

NK wielrennen Wiebes maakt het werk van elf roze meiden af: ‘We bleven geduldig’

19:21 Languit lag Lorena Wiebes op het asfalt. Een gelukzalige lach op het gezicht. De 20-jarige renster uit Mijdrecht had zojuist in Ede de Nederlandse wielertitel veroverd. Met dank aan een elftal roze meiden. ,,Het was mooi om ze zo hard op kop te zien rijden”, zei de kersverse kampioene over haar ploeggenoten van Parkhotel, zonder wie ze op de Paasberg nooit aan sprinten zou zijn toegekomen.