Huwelijk met Sunweb strandt: Dumoulin op weg naar Jumbo-Visma

Bestrafte Van Poppel: ‘Ik deed niets verkeerd’

30 juni Danny van Poppel werd in de sprint van het Nederlands kampioenschap wielrennen in Ede afgetroefd door Fabio Jakobsen, maar leek in ieder geval zilver te hebben gepakt. De 25-jarige wielrenner van Jumbo-Visma werd echter gedeclasseerd, omdat hij in de sprint Ramon Sinkeldam zou hebben gehinderd. Moreno Hofland kreeg het zilver en Bas van der Kooij het brons.