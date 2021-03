Ik geloofde er niks van: Valverde rijdt al maanden geen deuk in een pakje mantequilla

‘Van der Poel neemt wel een risico voor Mil­aan-San Remo’

15 maart Mathieu van der Poel flikte gisteren in Tirreno-Adriatico weer eens iets extreems. Na een solo van ruim vijftig kilometer in de regen won hij. Hij was nog nooit zo diep gegaan. Is dat wel verstandig met het oog op Milaan-San Remo zaterdag? ,,Hij neemt wel een risico. Maar op Van der Poel is het moeilijk de wetenschap los te laten.’’