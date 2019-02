Impey koning van de tijdrit in Zuid-Afrika

Impey, vorige maand winnaar van de Tour Down Under, klokte 57 minuten en 46 seconden op de 52 kilometer lang rit tegen de klok. Hij was 1.12 minuut sneller dan de winnaar van het zilver, Stefan de Bod.



,,Ik ben heel blij dat ik nummer acht heb binnengehaald", reageerde Impey, die in 2011 en sinds 2013 jaarlijks de nationale titel pakte op de tijdrit. ,,Elk jaar wordt de druk groter; het is logisch dat ze mij allemaal willen onttronen. Ik denk dat dit één van mijn beste tijdritten was, terwijl ik vooraf niet zo zeker van mijn zaak was, omdat ik minder op de tijdrit had getraind dan andere jaren.”