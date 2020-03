In tijden van corona heb ik extra veel behoefte aan nostalgische meuk

Roosen geniet van elke training: ‘Als er een koers was, zou ik hem onmiddel­lijk rijden’

9:28 Timo Roosen was klaar om in het voorjaar te vlammen. Na een jaar vol tegenslagen zou hij zich in 2020 eindelijk weer kunnen laten zien. In afwachting van wat er door het coronavirus overblijft van het seizoen, prijst hij zich nu gelukkig met ieder trainingsritje.