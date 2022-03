Ineos-Rus Pavel Sivakov is nu Fransman: ‘Mijn gedachten zijn bij Oekraïne’

Als renner van de Britse ploeg had Sivakov in principe als Rus kunnen blijven koersen. De UCI heeft vanwege de Russische inval in Oekraïne besloten dat nationale wielerploegen van Rusland en Belarus niet meer welkom zijn bij wedstrijden in alle wielerdisciplines. Ook krijgen de zes commerciële ploegen die op een Russische dan wel Belarussische licentie uitkomen een startverbod. Renners uit Rusland of Belarus die voor teams uitkomen met een licentie elders mogen wel koersen.

,,Ik ben geboren in Italië en verhuisde naar Frankrijk toen ik één jaar oud was. Frankrijk is de plek waar ik ben opgegroeid, waar ik mijn opleiding heb genoten en waar ik verliefd ben geworden op wielrennen. Het voelt als mijn thuis”, aldus Sivakov.

,,Ik wilde al een tijdje de Franse nationaliteit krijgen en had het verzoek ingediend bij de UCI, maar gezien wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt, wilde ik dit versnellen. Zoals ik al eerder heb gezegd, ben ik volledig tegen deze oorlog en al mijn gedachten gaan uit naar het Oekraïense volk. Dat ik nu de kans krijg om als Fransman aan internationale wedstrijden deel te nemen, maakt me ongelooflijk gelukkig. Het zou een droom zijn om in Parijs te racen op de Olympische Spelen van 2024 voor Frankrijk.”