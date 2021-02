Inge van der Heijden sluit rampseizoen af op het podium

Van der Heijden sukkelde bijna het geheel seizoen met blessures. Toen ze in november eindelijk fit was, liep ze in Niel een voetblessure op. Toen die achter de rug was, reed ze vorige maand in Hamme met haar knie tegen een paaltje. ,,Het punt is dat het niveau bij de vrouwen zo hoog is, dat je er vooraan weer niet zomaar tussen komt. Mijn knie is nog niet helemaal in orde, dus ik ben al blij dat dit er weer in zit.”